Alanya'da aniden rahatsızlanan Finlandiyalı turist öldü

OLAY, bu sabah saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Konakladığı otel odasında aniden rahatsızlanan 46 yaşındaki Finlandiya uyruklu Jani Petteri Koivisto, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Finlandiyalı turist doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Koivisto’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.