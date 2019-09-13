banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da aniden rahatsızlanan Finlandiyalı turist öldü

Alanya'da konakladığı otelde rahatsızlanan Finlandiya uyruklu turist tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

ASAYİŞ 13.09.2019, 14:53 13.09.2019, 15:16
Alanya'da aniden rahatsızlanan Finlandiyalı turist öldü
banner404

OLAY, bu sabah saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Konakladığı otel odasında aniden rahatsızlanan 46 yaşındaki Finlandiya uyruklu Jani Petteri Koivisto, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Finlandiyalı turist doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Koivisto’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

#Turist #Finlandiyalı #Alanya
Yorumlar (0)
32°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:30
Öğle 12:58
İkindi 16:31
Akşam 19:17
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545