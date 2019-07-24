Alanya'da Alman turistin acı ölümü! Otelin havuzunda yaşamını yitirdi

Alanya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Alman erkek turist, kaldığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Otel görevlileri tarafından çıkarılan erkek turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'da Alman turistin acı ölümü! Otelin havuzunda yaşamını yitirdi
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Mehmet AL
ALANYA'ya bağlı Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle beraber tatil yapan Alman vatandaşı Egbert Erdmann (60), dün akşam saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra daldığı havuzun dibinden çıkamayan Erdmann'ı fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak turisti sudan çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alman turiste ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya'da bir özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Erdmann doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Erdmann'ın  cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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