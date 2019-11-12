Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu

Mehmet AL

OLAY, bu gün saat 10:00 sıralarında Obgöl Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 75 yaşındaki Alman Ludwrg Reınhold Hılman Hundsdorfor, evinden bir süre çıkmayınca komşuları şüphe duydu. Bunun üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında Alman Hundsdorfor'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hundsdorfor'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" dedi. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.