Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu

Mehmet AL

OLAY, dün saat10.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki Alman Ludwrg Wıllager, evinden bir süre çıkmayınca komşuları şüphe duydu. Bunun üzerine apartman sakinleri jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yatak odasında Alman Wıllager'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Wıllager'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.