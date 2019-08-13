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Son Dakika

Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Alman turist, evinde ölü bulundu.

ASAYİŞ 13.08.2019, 14:09 13.08.2019, 17:47 Toygar Dim
Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu
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Mehmet AL
OLAY, dün saat10.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki Alman Ludwrg Wıllager, evinden bir süre çıkmayınca komşuları şüphe duydu. Bunun üzerine apartman sakinleri jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yatak odasında Alman Wıllager'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Wıllager'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#alanya son dakika #wıllager #ludwrg #Alman #Mahmutlar
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