Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Damlataş Mevkii’nde bulunan Gök Kuşağı Parkı’nda dün saat 23.00'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 37 yaşındaki Murat B., C.Ö tarafından silahla dizinden yaralandı. C.Ö., tarafından vurulan Murat B. Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şüpheli C.Ö. ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerince sabah saat 07.00’de çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli C.Ö.’nün Saray Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö.,çıkartıldığı mahkemece Kasten yaralamak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Alanya'da alacak verecek meselesi cezaevinde bitti!
Alanya’da dün gece saatlerinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat B'ü tabancayla dizinden yaralayan C.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mehmet AL