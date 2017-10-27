Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı

Haber: Erdal ANAK

OLAY, saat 02.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi’ndeki bir manavda meydana geldi. Gece açık olan iş yerine önce keşif için saat 01.00 sıralarında gelen 2 şahıs manav çalışanıyla bir süre sohbet ettikten sonra gitti. Manav çalışanının dışarı çıkmasından yararlanan ve 1 buçuk saat sonra tekrar gelen hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri içeri girerek paraların olduğu kasaya yöneldi. Kasayı açan hırsız, yaklaşık bin TL’lik banknot ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu çalıp kaçtı.

Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve kasada bozuk paralar haricinde para olmadığını fark eden çalışan, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi gelerek güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaklaşık bin TL’lik banknot ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu alındığı hırsızlık anı saniye saniye işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saat 00.58’de bir şüpheli işyerine gelerek kasanın yanında bulunan ve uyuya kalan işyeri çalışanın etrafından bir süre dolaşıyor. İşyeri sahibinin uyanmasının ardından yanındaki tabureye oturarak sohbet etmeye başlıyor. Ardından diğer şüpheliyi işyeri içerisine çağırıyor ve bir süre sonra 2 şüphelide ayrıldığı görülüyor. Saat 02.28 sıralarında manav çalışanı dışarıdayken şüphelinin biri ön kapıdan girerek doğrudan kasaya yöneldi. Kısa bir süre içinde kasadaki yaklaşık bin TL’yi cebine indiren şüpheli masanın üstüne bulunan cep telefonu ile bir miktar paranın bulunduğu bağış kutusunu alarak hızla uzaklaştı. İçeriye giren çalışan ise kasada sadece bozuk paraların olduğu fark etti ve durumu işyeri sahibine bildirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.