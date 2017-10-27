Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107624
ALTIN
156.048
DOLAR
3.8264
STERLİN
4.9995
EURO
4.4485
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı

Alanya’da manav çalışanının kısa süreliğine dışarı çıkmasından yararlanan iki hırsız, yaklaşık bin TL ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı

Alanya’da manav çalışanının kısa süreliğine dışarı çıkmasından yararlanan iki hırsız, yaklaşık bin TL ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

27 Ekim 2017 Cuma 11:14
Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı
banner404

Haber: Erdal ANAK
OLAY, saat 02.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi’ndeki bir manavda meydana geldi. Gece açık olan iş yerine önce keşif için saat 01.00 sıralarında gelen 2 şahıs manav çalışanıyla bir süre sohbet ettikten sonra gitti. Manav çalışanının dışarı çıkmasından yararlanan ve 1 buçuk saat sonra tekrar gelen hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri içeri girerek paraların olduğu kasaya yöneldi. Kasayı açan hırsız, yaklaşık bin TL’lik banknot ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu çalıp kaçtı. 
 Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve kasada bozuk paralar haricinde para olmadığını fark eden çalışan, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi gelerek güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Yaklaşık bin TL’lik banknot ile cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu alındığı hırsızlık anı saniye saniye işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saat 00.58’de bir şüpheli işyerine gelerek kasanın yanında bulunan ve uyuya kalan işyeri çalışanın etrafından bir süre dolaşıyor. İşyeri sahibinin uyanmasının ardından yanındaki tabureye oturarak sohbet etmeye başlıyor. Ardından diğer şüpheliyi işyeri içerisine çağırıyor ve bir süre sonra 2 şüphelide ayrıldığı görülüyor.  Saat 02.28 sıralarında manav çalışanı dışarıdayken şüphelinin biri ön kapıdan girerek doğrudan kasaya yöneldi. Kısa bir süre içinde kasadaki yaklaşık bin TL’yi cebine indiren şüpheli masanın üstüne bulunan cep telefonu ile bir miktar paranın bulunduğu bağış kutusunu alarak hızla uzaklaştı. İçeriye giren çalışan ise kasada sadece bozuk paraların olduğu fark etti ve durumu işyeri sahibine bildirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHırsızlıkManavKadıpaşa Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da silahlı şahıs paniği
Antalya’da silahlı şahıs paniği
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
İzmir'den acı haber: Polis aracı kaza yaptı! 2 şehit, 3 yaralı
İzmir'den acı haber: Polis aracı kaza yaptı! 2 şehit, 3 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim