Alanya'da akıl almaz vahşet! Cinsel ilişki sırasında...

Mehmet AL

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Hayri K, ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından Sanık Hayri K'den son sözü soruldu. Sanık son sözünde: 'Benim bu suçla bir alakam yoktur, polisin baskısı altında imza attım, aleyhime bir delil bulunmamaktadır, beraatimi talep ederim.'dedi. Mahkeme heyeti sanık Hayri K.'nin üzerine atılı kasten adam öldürmek suçu sabit görüldüğünden müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,sanığın eylemi maktülün haksız tahrik oluşturan davranışları nedeniyle işlediği anlaşılmakla cezasından indirim yapılarak sanığın takdiren 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Duruşmaya tutuklu olarak getirilen sanık Hayri K. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da, 2 yıl önce Adalet Maydos'un (68), evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheliden 35 yaşındaki Hayri K, tutuklandı.Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Adalet Maydos,15 Mart 2016 tarihinde evinde ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Maydos'un otopsisinde, cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü belirlendi.

'İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKTIM'

Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği soruşturma için özel ekip kurdu. 20 Şubat 2018 tarihinde cinayet olayı ile ilgili Hayri K. (35) ve M.B.(52) Konaklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Hayri K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Para karşılığı Maydos'a ait evde cinsel ilişkiye girdik. İlişki sırasında boğazını sıktım. Maydos'un gözleri kaydı ve hareketsiz şekilde yere yığıldı. Korkarak, olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dediği belirtildi.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hayri K. ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 10:06