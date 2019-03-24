Alanya'da akıl almaz olay! Sahte Suriyeli kimliği ile yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerce bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan şahsa çalıştığı barda polis tarafından kimlik sorgusu yapıldı. Polis ekiplerine Suriye vatandaşı olduğunu ve adının Ebrar Rani olduğunu söyleyen şahıs, şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen ve burada parmak izinden yapılan sorguda 36 yaşındaki Sait Y., olduğu anlaşılan şüphelinin 9 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Sait Y., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 17:27