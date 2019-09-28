Alanya'da akıl almaz itiraf! Ölümle sonuçlanan safari kazasında sürücü 'kaynakçı' çıktı

MEHMET AL/ ÖZEL HABER

ALANYA'NIN Dim Çayı bölgesinde 2 Eylül 2018 yılında Irak uyruklu 9 yaşındaki Omar Ali Alsaadi ile 35 yaşındaki baba Ali Husseın Alsaadi'nin ölümüyle sonuçlanan kaçak safari turu kazasıyla ilgili dava sonuçlandı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan şoför Muzaffer B, kazada oğlunu ve eşini kaybeden Irak uyruklu Iman Najah Ezzulddın Alsaadi katıldı.

BAHŞİŞ İÇİN GİTTİM

Şoför Muzaffer B, asıl mesleğinin kaynakçılık olduğunu, tur şirketinde çalışmadığını itiraf etti.Muzaffer B, "Otel sahibi bana ulaştı. Bahşiş karşılığında gezdirmek için bana ait aracımla tura çıktık. Normal bir şekilde giderken birden bire yolun sağ tarafındaki menfeze çarpmam sonucu kaza meydana geldi. Menfezin çevresi otlarla çevrili olduğu için göremedim" dedi.

İLK KEZ BU YOLU KULLANDI

Mahkeme başkanını "Güzergahı daha önce kullanıp kullanmadı" yolundaki soruya Muzaffer B, "Güzergahı ilk defa kullandım" diye cevap verdi. Aracı 4 ay önce aldığını anlatan Muzaffer B. ancak daha önce büyük firmalarda safari şoförlüğü yaptığını belirtti. Kazada kaburgalarında kırık oluştuğunu ifade eden sanık şoför, "Böyle bir olay olduğu için üzgünüm" diye ifade verdi.

ARABAYLYA ŞOV YAPIYORDU

Duruşmaya katılan Iraklı Iman Najah Ezzulddın Alsaadi ise "Oteldeki broşürlerden sanığın ilanına ulaşıp safari turu yapmak istedik. Ancak Türkçemiz yeterli olmadığı için görüşme işini otel sahibi yaptı. Aracın üzerindeki branda açıktı. Aracı çok hızlı kullanıyordu. Bu konuda kendisini uyardık. Kazanın sürücüsünün kendini gösterme ve şov amaçlı olarak aracı hızlı bir şekilde kullanmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kazanın olduğu yere gelmeden önce karşı taraftan başka bir araç gelince yolun sağına doğru yöneldi ve bu sırada araç takla attı ve kaza meydana geldi. Ben de kazada başımı çarptım. Kendime geldiğimde ise oğlum ve eşimin yaralı olduğunu gördüm" dedi.