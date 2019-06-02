Alanya'da akıl almaz dolandırıcılık! Umreye gideceğim...

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, Alanya'da Ramazan ayı dolasıyla kadınların bir araya geldiği mükabeleye katılan 46 yaşındaki kadın D.G umreye gideceğini söyleyerek iddiaya göre 7 kadından toplam 18 bin tl ve ziynet eşyası aldıktan sonra kayıplara karıştı. 7 kadın dolandırıldıklarını anlamalarının hemen ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldular.

Harekete geçen Asayiş Büro Amirliğine bağlı dolandırıcılık ekipleri dolandırıcı kadını bulmak için çalışmalara başladı. Alanya'nın farklı caddelerinde güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından Muratpaşa Mahallesindeki bir evde olduğu tespit edilen dolandırıcı kadın D.G evinde yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan kadın D.G sevk edildiği nöbetçi mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.