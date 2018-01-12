Alanya'da aile boyu hırsızlık! Park kapkaççıları karı koca çıktı

Mehmet AL

ALANYA'DA 31 Aralık tarihinde Değirmenli Park'ta kadının çantasını ve 4 Ocak tarihinde Hacet Mahallesi Balonlu Parkta ise kadının cep telefonunu alarak kaçtıktan sonra kayıplara karışan şüphelileri bulmak için harekete geçen asayiş ekipleri, güvenlik kameraları inceledikten sonra şüphelilerin eşgallerini tespit etti. Akşam saatlerinde, zanlıların Fığla Mahallesi'nde olduklarını ihbar alan asayiş ekipleri biri kadın 2 kişiyi yakalayarak göz altına aldılar.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli, 29 yaşındaki Elif B. ve 31 yaşındaki Yunus Emre B.'nin evli oldukları ortaya çıktı. Yapılan üst aramasında Elif.B. nin üzerinden kapkaç yaparak çaldığı cep telefonu çıktı.

Kapkaç yapan evli çift emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.