Alanya'da adliyeye giden zanlının resmi belgede sahtecilikten arandığı ortaya çıktı!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya Adliyesi'ne gelen Mehmet Tahir K., bir işi için ön büroya giderek kimliğini verdi. Adliye memuru bilgisayarda zanlının araması olduğunu fark etmesi üzerine durumu adliye polisine bildirdi. Mehmet Tahir K. durumu fark etmesi üzerine adliyeden kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı. Resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenilen zanlı KOM ekiplerine teslim edilerek adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

