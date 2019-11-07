Alanya'da adam öldürmeye teşebbüse 9 yıl hapis!

Mehmet AL

ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Naci Kılınç'ı öldürmeye teşebbüs suçundan her yerde aranan şüpheli Ali K.'nın izini süren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler dün Cikcilli Mahallesi'ndeki Hacı Baba Mezarlığı'nda şüpheli Ali K.'yı kaçarken kıskıvrak yakalandı. Yakalanan Ali K., Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda avukat nezaretinde alınan ifadesinin ardından mahkeme heyetince sanık mağdur Naci Kılınç'a olay günü öldürmek amacıyla yakın mesafeden hedef alarak ateş ettiği anlaşılmakla sanığın TCK 81-1 maddesi uyarınca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, önce müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına sanığın eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla TCK 35-2 maddesi uyarınca 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

DURUŞMA SALONUNDAN CEZAEVİNE

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılan Ali K., asayiş ekiplerince Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 07 Eylül 2016 tarihinde saat 17:30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kafeyde meydana geldi. Araçla kafeye gelen şüpheli Mehmet G., birlikte araç içersinde olan Ali K., tarafından tüfekle ateş etti. Silahlı saldırıya uğrayan Naci K., sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Naci K., yanındaki İsmet H., belinden çıkartığı ruhsatsız tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucunda otomobili kullanan Mehmet G.'ye isabet etti. Yaralı olarak kaçan şüpheliler asayiş ekiplerince yakalanırken yaralı Naci K., hastaneye kaldırıldı.