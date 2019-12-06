Alanya'da acılı bir aile! Felek Naz’a ne oldu?
Alanya’da kaybolan 18 yaşındaki Felek Naz Ayhan’dan yakınları 10 gündür haber alamıyor. Kayıp-aranıyor haberlerinin yayınlanmasının ardından İzmir’de bulunduğu iddia edilen genç kızın Felek Naz olmadığı öğrenildi
ASAYİŞ 06.12.2019, 12:25
SON olarak Güllepınarı Mahallesi, Recepoğlu Sokak’ta görülen Felek Naz Ayhan’ın ailesi kızlarından bir daha haber alamadı. Yeni Alanya’ya ulaşan ve kızlarının hayatından endişe duyduğunu belirten Felek Naz Ayhan’ın ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceğini ifade ettiler. İddia edildiği gibi Felek Naz Ayhan’ın İzmir’de bulunmadığını dile getiren aile, kızlarını gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine giderek başvurmasını istediler.
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