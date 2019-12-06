Alanya'da acılı bir aile! Felek Naz’a ne oldu?

SON olarak Güllepınarı Mahallesi, Recepoğlu Sokak’ta görülen Felek Naz Ayhan’ın ailesi kızlarından bir daha haber alamadı. Yeni Alanya’ya ulaşan ve kızlarının hayatından endişe duyduğunu belirten Felek Naz Ayhan’ın ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceğini ifade ettiler. İddia edildiği gibi Felek Naz Ayhan’ın İzmir’de bulunmadığını dile getiren aile, kızlarını gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine giderek başvurmasını istediler.