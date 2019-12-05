Alanya'da acı son! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre dün saat 22.00'de meydana geldi. İncekum Mahallesi Habibler Sokak'taki evinde yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Korkmaz yakınları tarafından evde cansız halde bulundu. 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine çağırıldı.Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.