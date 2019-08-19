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Son Dakika

Alanya'da acı son! Voleybol oynarken hayatını kaybetti

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki sahilin plajında arkadaşlarıyla voleybol oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti.  

ASAYİŞ 19.08.2019, 14:47 19.08.2019, 14:54 Melike Temir
Alanya'da acı son! Voleybol oynarken hayatını kaybetti
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Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonunda sahilin plajında arakadaşlarıyla voleybol oynarken kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Kenan İnce  arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti.  Kenan İnce'nin cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünce Antalya Havalimanına götürüldü. İnce'nin cenazesi Uçakla İstanbula gönderildi. Kenan İnce İstanbuldaki Aile mezarlığına defnedildi. İnce Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Gönüllü çalışanlarından olduğu belirtildi.

#kalp krizi #Ölüm #voleybol #alanya son dakika #Alanya
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