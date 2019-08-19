Alanya'da acı son! Voleybol oynarken hayatını kaybetti
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki sahilin plajında arkadaşlarıyla voleybol oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti.
ASAYİŞ 19.08.2019, 14:47 19.08.2019, 14:54 Melike Temir
Mehmet AL
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonunda sahilin plajında arakadaşlarıyla voleybol oynarken kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Kenan İnce arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti. Kenan İnce'nin cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünce Antalya Havalimanına götürüldü. İnce'nin cenazesi Uçakla İstanbula gönderildi. Kenan İnce İstanbuldaki Aile mezarlığına defnedildi. İnce Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Gönüllü çalışanlarından olduğu belirtildi.
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