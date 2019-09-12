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Alanya'da acı son! Alman kadın turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'da tatil yapan 63 yaşındaki Alman kadın turist odasında ölü bulundu.

ASAYİŞ 12.09.2019, 11:13
Alanya'da acı son! Alman kadın turist otel odasında ölü bulundu
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Mehmet AL
ALANYA'YA tatil için gelen Almanya vatandaşı kadın turist Elizabeth Gerfrud (63), Obagöl Mahallesi’nde yer alan 4 yıldızlı bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde arkadaşları tarafından aranan fakat haber alınamayan  Elizabeth'in durumunun polise bildirilmesinin üzerine  talihis kadını odasına giren polis ekipleri Elizabeth'i yerde hareketsiz halde buldu. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Elizabeth'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Alman kadın turistin cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Alanya #Ölü #Elizabeth Gerfrud
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