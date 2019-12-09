Alanya'da acı ölüm! Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
Alanya'nın Alara Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken kalp krizi geçiren Murat Öztürk (59), hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 09.12.2019, 12:19 09.12.2019, 12:23
Mehmet AL
OLAY, dün Alara Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Öztürk (59), bahçesinde zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit edildi. Murat Öztürk Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Öztürk, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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