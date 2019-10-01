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Alanya'da acı ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan Moldova uyruklu turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

ASAYİŞ 01.10.2019, 11:02 01.10.2019, 12:27
Alanya'da acı ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu
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MEHMET AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'ndeki otelde kalan 70 yaşındaki  Moldovya uyruklu turist Anna Gavrılova'nın odasına giren temizlik görevlisi, kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Anna Gavrılova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Anna Reznikova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Moldovya uyruklu kadın Anna Gavrılova'nın daha önce düşmeye bağlı olarak ameliyat edildiği, 3 gün önce Alanya'da özel hastaneden taburcu edildiği belirtildi

#Alanya #Ölüm #Turist #otel odası #Anna Gavrilova
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