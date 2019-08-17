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Alanya'da acı ölüm! Denize giren adam boğularak can verdi

Alanya'da denize giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 17.08.2019, 14:01 Melike Temir
Alanya'da acı ölüm! Denize giren adam boğularak can verdi
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ALANYA Sahili'nde serinlemek için denize giren 46 yaşındaki İbrahim Civan, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan Civan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Civan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

#Alanya #acı ölüm #Deniz #İbrahim Civan
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