Alanya'da 8 kişiyi 3 milyon TL dolandırıp kaçtı

Alanya’da ticaretle uğraşan 8 kişiyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak kaçtığı iddia edilen 48 yaşındaki Ahmet L.E., sırra kadem bastı

Alanya'da 8 kişiyi 3 milyon TL dolandırıp kaçtı
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Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre Alanya'da bir galericinin yanında duran Ahmet L.E. isimli şahıs, iddiaya göre paravan şirket kurarak esnaflardan otomobillerini çek veya senet karşılığı satın aldı. Yaklaşık 3 milyon TL tutarındaki çek ve sentlerin günü gelmeden ortadan kaybolan Ahmet L.E.’nin mağdur ettiği 8 kişi, Alanya Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundular. Mağdurlar, şahsın bir an önce bulunmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52
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