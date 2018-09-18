Alanya'da 8 kişiyi 3 milyon TL dolandırıp kaçtı

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre Alanya'da bir galericinin yanında duran Ahmet L.E. isimli şahıs, iddiaya göre paravan şirket kurarak esnaflardan otomobillerini çek veya senet karşılığı satın aldı. Yaklaşık 3 milyon TL tutarındaki çek ve sentlerin günü gelmeden ortadan kaybolan Ahmet L.E.’nin mağdur ettiği 8 kişi, Alanya Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundular. Mağdurlar, şahsın bir an önce bulunmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52