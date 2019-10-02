Alanya'da 76'lık dede serbest kaldı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 19 Eylül 2019 günü Saray Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan Hüseyin T. (41) "Taksi şoförüyüm. Bugün saat 13.30 sıralarında Avsallar merkezinde 65-70 yaşlarında, kısa boylu, balık etli, beyaz şapkalı bir şahıs taksiye bindi. Alanya'da bir sitenin önüne geldik. Site güvenliği 100 TL'den fazla para var ise içeri almayacağını söyledi. 545 Euro, 190 Dolar ve 1950 TL para ile araç ruhsatını bu şahsa verdim. Binaya girmek için araçtan inip bina girişine geldiğimde dolandırıldığımı anladım" diyerek şikayetçi oldu. 29 Eylül 2019 günü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan Tevfik D. (43) ise "Tanımadığım 65 yaşlarında bir erkek şahıs, Şekerhane Mahallesi, Ramiz Sokak üzerinde güveni kötüye kullanmak suretiyle beni 200 dolar dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, her iki olayın şüphelisinin Nizamettin G. (76) olduğu belirlendi. Takibe alınan Nizamettin G, Gazipaşa'da yakalanarak Alanya'ya getirildi. Zanlı, sorgusu Saray Polis Merkezi'nde yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nizamettin G., nöbetçi cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.