Alanya'da 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Mehmet AL ALINAN bilgiye göre, dün Şekerhane Mahallesi Şirinler Sokak'taki evde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Uğur 'dan haber alamayan arkadaşları durumu önce 155 polis'e haber verdi. Önleyici Büro Amirliği'ne bağlı ekipler savcılıktan aldığı izinle kapıyı çilingirci vasıtasıyla açtıktan sonra yerde cansız olarak yatan Ahmet Uğur'u gördüler. Uğur çağırılan 112 acil ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde yaşamını yitirdiği tespit edilen Uğur Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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