.Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,Alanya'da çeşiti tarihlerde 5 ayrı evden Kredi kartları, kimlik ehliyet ve src belgesi çalan şüpheli 51 yaşındaki Ahmet Ö. 07 NEN 43 plakalı motosikleti takip edilerek Saray Mahallesi Alaattinoğlu caddesi üzerindeki benzin istasyonunda motosiklet üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli Ahmet Ö, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesinde tutuklandı.
Alanya'da 5 ayrı evi soyan hırsız yakayı ele verdi!
Alanya'da evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 51 yaşındaki hırsız 5 ayrı evde kredi kartları. kimlik, ehliyet ve src belgesi çalan şüpheli motosiklet üzerinde yakalanarak gönderildiği adliyede tutuklandı
.Mehmet AL
YORUM EKLE