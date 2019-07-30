Alanya'da 5 ayrı evi soyan hırsız yakayı ele verdi!

Alanya'da evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 51 yaşındaki hırsız 5 ayrı evde kredi kartları. kimlik, ehliyet ve src belgesi çalan şüpheli motosiklet üzerinde yakalanarak gönderildiği adliyede tutuklandı

Alanya'da 5 ayrı evi soyan hırsız yakayı ele verdi!
banner404

.Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,Alanya'da çeşiti tarihlerde 5 ayrı evden Kredi kartları, kimlik ehliyet ve src belgesi çalan şüpheli 51 yaşındaki Ahmet Ö. 07 NEN 43 plakalı motosikleti takip edilerek Saray Mahallesi  Alaattinoğlu caddesi üzerindeki benzin istasyonunda motosiklet üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli Ahmet Ö, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesinde tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALTSO Başkanı Şahin'den bankalara 'faiz'...
ALTSO Başkanı Şahin'den bankalara 'faiz'...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472