Alanya'da 4 otele siber saldırı

Yasin ARAZ

ALANYA'NIN çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren bazı otellerin siber saldırıya uğradığı ve saldırı sonucu binlerce müşterinin bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Kişisel Gizliliğin Korunması hükmündeki kanun çerçevesinde otellerin gerekli önlemleri almadığı ve bilgileri çalınan müşterilerin dolandırıcılık mağduru olmakla yüzyüze kaldığı belirtildi.

'ULUSLARARASI BİR İHLAL'

Konu hakkında Yeni Alanya'ya özel bilgi veren Tridea Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Siber Güvenlik Uzmanı Onurhan Yılmaz "Otellerin karşı karşıya kaldığı durum çok ciddi. Bu sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Avrupa Birliği'nin belirlediği güvenlik şartlarını da ihlal eden bir durum. AB üyesi vatandaşların bilgilerinin çalınması uluslararası bir suçu da beraberinde getiriyor" dedi.

1 MİLYON LİRA CEZA KAPIDA

Yılmaz, yaşanan durumun çok ciddi tazminat haklarını da doğuracağını ifade ederek "Oteller bu önlemleri almadığı için çok ciddi cezalarla karşı karşıyalar. Bu durumun cezai boyutu çok yüksek. 10 bin TL'den başlayan, 1 milyon TL'yi dahi bulabilen cezai yükümlülüğü var. Eğer ki otele 15 bin TL'lik ceza belirlenirse bu miktar mağdur sayısıyla çarpılır. Çünkü bu mağdurlar dolandırıcı kişilerin eline düşebilirler" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 22:31