Alanya'da 38 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
Alanya kırsalında yer alan Beldibi Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangında, ağılda bulunan 38 küçükbaş hayvan telef oldu.
ASAYİŞ 07.11.2019, 23:06
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nün ihbar üzerine olay yerine intikal etmesine rağmen Beldibi Mahallesi'nde Mehmet Uysal'a ait bir ev yanarak küle dönüşürken, evin altındaki ağılda bulunan 38 küçükbaş hayvan da telef oldu. Hayvanların telef olmasıyla gözyaşlarına boğulan Mehmet Uysal, "Her şeyden vazgeçtim ama keşke hayvanlarım telef olmasaydı. Sonuçta evdeki eşyaları bir daha alabilirsiniz ama o canlıların can çekişerek ölmeleri içimi acıttı" dedi.
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