Alanya'da 31 yıla mahkum öğretmen serbest kaldı

Mehmet AL

ALANYA'DA bir ilkokulda öğrenim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile, dizi izledikleri sırada bir öpüşme sahnesinde B.G'nin, "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte beni kucağını alıp böyle yapıyor" demesi üzerine sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti. Sınıfında başka bir kızı da taciz ettiği öne sürülen öğretmen hakkında diğer aile de şikayetçi oldu. Öğretmen Kadir D. bu süreçte emekli oldu. Şikayetler sonrası gözaltına alınan Kadir D, tutuksuz yargılandığı duruşmalar sonucu 31 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. 63 yaşındaki Kadir D, bir üst mahkemeye yapılan itirazla suçun 'İstismar değil sarkıntılık' olarak değerlendirilmesinin ardından serbest bırakıldı.