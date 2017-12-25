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Alanya'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde ikamet eden ve Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

Alanya'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde ikamet eden ve Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:15
Alanya'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu
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YENİ Alanya’nın edindiği bilgiye göre Cuma günü kimseye görünmeden evden çıkan 84 yaşındaki Rabia Şahiner, son olarak yaşadığı mahallede görüldü. Şahiner’in evde olmadığını fark eden yakınları arama çalışmaları başlattı. Yakınları Şahiner için ‘Kayıp’ başvurusunda bulunmalarının ardından jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı. Arama çalışmalarına İmamlı Mahallesi’nde başlayan jandarma ekipleri evinin yakınlarındaki ormanlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede ayağı kayarak düşme sonucu öldüğü tahmin edilen Şahiner’in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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Alanya'da yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor
Alanya'da yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor
Son Güncelleme: 25.12.2017 16:41
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