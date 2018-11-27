Alanya'da 25 kişilik örgüt hakim karşısında

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah başlayan duruşma, adliyede polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Toplam 25 kişinin yargılandığı duruşmanın 4 gün süreceği belirtildi

Alanya'da 25 kişilik örgüt hakim karşısında
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Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 25 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda bu sabah başlayan ilk duruşmanın 30 Kasım 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi. Alanya’da 2 Mayıs tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan aralarında bir avukatın da olduğu M.K., E.G., U.Ö., İ.Ö., İ.Ö., E.K., N.B., K.S., H.Ş., U.B., V.Ş., M.A., F.T., M.K. ve G.H.A. ile birlikte tutuksuz yargılanan 10 şüpheli daha ilk kez hakim karşısına çıktı.

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