Alanya'da 202 adet ecstasyle yakalandı

ALANYA Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Adana’dan Alanya’ya uyuşturucu ecstasy hap getirdiği bilgisi alınan 24 yaşındaki Cumali H. ve beraberindeki Şıh Mustafa Y. (55) takibe alındı. Bugün saat 09.00 sıralarında Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, Menderes Bulvarı Kavşağı’nda 07 ABL 99 plakalı otobüsten indikleri belirlenen şüphelilerin üzeri polis tarafından arandı. Yapılan aramada Şıh Mustafa Y.’nin üzerinde ve eşyasında suç unsuruna rastlanmazken, Cumali H.’nin yapılan üst aramasında beyaz kağıda sarılı vaziyette şeffaf naylon poşet içerisinde 202 adet farklı renk ve şekillerde ecstasy hap ele geçirildi. Haklarında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.