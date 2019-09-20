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Alanya'da 20 adrese operasyon

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonda 1'i kadın 11 kişi yakalandı

ASAYİŞ 20.09.2019, 17:29
Alanya'da 20 adrese operasyon
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 26 polisin katılımıyla 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon çeşitli suçlardan aranan 1'i kadın 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden  K.Y. yalan tanıklık yapmak Suçundan ve F. U basit yaralama suçundan tutuklanarak Alanya  Kapalı Cezaevinde gönderilirken 9 şahıs serbest bırakıldı.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü #adrese operasyon
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