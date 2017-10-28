Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya tutuklu olarak katılan Sanık:A.A savunmasında 'Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.' dedi.

Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklardan H.T 'Hint kenevirlerini ben ekmedim.A.A bana hint keneviri ektiğini bahsetti. Bekçi olarak M.D'yi ben buldum. Benim amacım A.A yetiştirdiği hint kenevirlerinden kullanmak için bir miktarını almaktı. Ben araziye hiç gitmedim. Hint kenevirleri ile hiç ilgilenmedim. Suçsuzum, beraatimi isterim .'dedi.

Sanıklardan: M.D savunmasında şunları söyledi.' Ben uyuşturucu madde ticareti suçlamasını ve hint keneviri ekme suçlamasını kabul etmiyorum. Beni H.T, telefon ile arayarak üç aylığına bir tarlada bekçilik yapacağımı ve 5000-6000 TL para alacağımı söyledi. Bende kabul ettim. Yaklaşık 15 gündür tarlada yatıp kalktım. Ben arazide ekili olan bitkinin hint keneviri olduğunu bilmiyordum.'dedi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık A.A üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine dair şüphe ötesi somut olguların bulunması, sanığın kaçma şüphesi altında bulunması ve bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak oluşu dikkate alınarak tutukluk halinin devamına, sanıklardan H.T ve M.D'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak ve esrar elde etmek amacıyla hint keneviri yetiştirmek suçlarını işledikleri, sanıkların üzerlerine atılı suçun cezası bakımımndan kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar verildi. İkinci duruşma 16 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

OLAYIN ÖZGEÇMİŞİ

Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Köprübaşı Yaylası Baldıran Mevkiinde, 3 Ağustos tarhinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda boyları 20 ile 200 cm arasında değişen 272 Kök Hint keneviri ekimi yapan şüphelileri bölgeye kurdukları fotokapan sayesinde tespit etti Düzenlenen operasyonda A.A.(26) yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.