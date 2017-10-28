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Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün uyuşturucu suçundan tutuklu olarak yargılanan A.A'dan sonra mahkemeye tutuksuz olarak gelen 61 yaşındaki H.T ve 54 yaşındaki M.D mahkeme heyetince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler

Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün uyuşturucu suçundan tutuklu olarak yargılanan A.A'dan sonra mahkemeye tutuksuz olarak gelen 61 yaşındaki H.T ve 54 yaşındaki M.D mahkeme heyetince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:01
Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya tutuklu olarak katılan  Sanık:A.A savunmasında 'Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.' dedi.
Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklardan H.T 'Hint kenevirlerini ben ekmedim.A.A bana hint keneviri ektiğini bahsetti. Bekçi olarak M.D'yi ben buldum. Benim amacım A.A yetiştirdiği hint kenevirlerinden kullanmak için bir miktarını almaktı. Ben araziye hiç gitmedim. Hint kenevirleri ile hiç ilgilenmedim. Suçsuzum, beraatimi isterim .'dedi.
Sanıklardan: M.D savunmasında şunları söyledi.' Ben uyuşturucu madde ticareti suçlamasını ve hint keneviri ekme suçlamasını kabul etmiyorum. Beni H.T, telefon ile arayarak üç aylığına  bir tarlada  bekçilik yapacağımı ve 5000-6000 TL para alacağımı söyledi. Bende kabul ettim. Yaklaşık 15 gündür tarlada yatıp kalktım. Ben arazide ekili olan bitkinin hint keneviri olduğunu bilmiyordum.'dedi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık A.A üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine dair şüphe ötesi somut olguların bulunması, sanığın kaçma şüphesi altında bulunması ve bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak oluşu dikkate alınarak tutukluk halinin devamına, sanıklardan H.T ve M.D'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak ve esrar elde etmek amacıyla  hint keneviri yetiştirmek suçlarını işledikleri, sanıkların üzerlerine atılı suçun cezası bakımımndan kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar verildi. İkinci duruşma 16 Kasım 2017 tarihine ertelendi.   
OLAYIN ÖZGEÇMİŞİ
Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Köprübaşı Yaylası Baldıran Mevkiinde, 3 Ağustos tarhinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda boyları 20 ile 200 cm arasında değişen 272 Kök Hint keneviri ekimi yapan şüphelileri bölgeye kurdukları fotokapan sayesinde tespit etti Düzenlenen operasyonda A.A.(26) yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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AlanyaUyuştrucuHint Keneviri
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