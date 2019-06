Alanya'da 2 haftada 9 ton sahte içki: Çoğu otellerden

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Alanya'da son 2 hafta içerisinde 6 ayrı operasyonda 9 ton bandrolsüz gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Polis ve jandarmanın 15-24 Haziran 2019 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda yakalanan 10 kişiden 3’ü tutuklandı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldı.

4 OTELE KAÇAK İÇKİ BASKINI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama ve el koyma kararına istinaden Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce 15 Haziran’da düzenlenen operasyon kapsamında, Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenlendi. Yapılan aramada, toplam 650 litre olmak üzere 13 adet 50 litrelik gümrüksüz fıçı bira, 80 litre votka ve cin ile pet şişe içerisinde votka aroması ele geçirildi. Olayla ilgili Osman T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Avsallar Mahallesi, İncekum Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde ise KOM ekipleri, toplamda 187 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirdi. Olaya ilgili işyerinin satın alma sorumlusu olarak görev yapan Uğur Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir başka otele ise kaçak içki baskını düzenlendi. Toplamda 69 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı, sahte içkinin ele geçirildiği otelde bar şefi olarak görev yapan Taner D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 19 Haziran 2019 tarihinde polisin düzenlediği operasyonda ise gümrük kaçağı ile bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 100 litre alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Türkler Mahallesi’ndeki bir otelin depo kısmına 07 HVG 27 plakalı kamyonetten gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki indirildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ile bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 110 litre alkol ele geçirirken, olayla ilgili S.G. ve K.U. gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest kaldı.

6.5 TON KAÇAK VE SAHTE İÇKİ

22 Haziran’da bu kez Alanya'ya yüklü miktarlarda gümrük kaçağı, sahte bandrollü, bandrolsüz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis düğmeye bastı. Konaklı Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan İzmir plakalı bir araç içerisinde yapılan kontrollerde bidonlar içerisinde yüklü miktarlarda bandrolsüz içki ele geçirildi. İçkilerin Payallar Mahallesi, Sanayi Caddesi’ndeki bir torna tesviye atölyesinin deposundan araca yüklendiği ve bu depoda yüklü miktarda içki olduğu belirlendi. Depoya yapılan baskında 121 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 3630 litre bandrolsüz kırmızı şarap, 30 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 900 litre bandrolsüz beyaz şarap, 68 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 2040 litre bandrolsüz votka, 1121 adet boş içki şişesi olmak üzere toplam 219 adet bidon içerisinde 6 bin 570 litre bandrolsüz gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, araç içerisinde yakalanan şüpheli Cuma B., Hüseyin A. ve Romanya vatandaşı Vıorel G. yakalanarak gözaltına alındı.

OTELİ ÜRETİM MERKEZİNE ÇEVİRMİŞLER

Son olarak 27 Haziran’da Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bazı kişilerin civardaki otellere kaçak içki satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde içki üretildiği, bu içkilerin hem otel içinde turistlere verildiği, hem de civardaki otellere satıldığı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından gündüz saatlerinde, turistlerin olduğu sırada otele baskın düzenlendi. Turistlerin şaşkın bakışları arasında otelde yapılan aramada, 2 odada ve depo bölümünde, bidonlarda ve şişelenmiş yaklaşık 600 litre sahte içkiyle, dolumu yapılmak üzere hazırlanan çok sayıda boş şişe, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, otelin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı belirlendi. Otel işletmecisi S.G. ve müdürü İ.M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTİD’TEN ÖTV VURGUSU

Yapılan kaçak ve sahte içki baskınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, alkollü içecek fiyatlarındaki ve maliyetlerdeki tırmanışın turizmcileri endişelendirdiğini belirterek, artışın rakip ülkelere karşı Türk turizmcisinin elini zayıflattığını söyledi. Sili, “Bakanlık belgeli tesislerle belirlenecek oranda turist getiren ve döviz kazandıran tesislere alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi getirilmesi talebimizi bakanlığımıza, ilgili bakanlıklara ve yetkili mercilere defalarca ilettik. Alkollü içeceklerde ÖTV 6 ayda bir otomatik olarak yükseliyor. Bu da turizmcileri zor duruma sokuyor. Biz kaçak içki olayını hiç bir zaman tasvip etmiyoruz. Yüksek alkollü içecek fiyatları ‘her şey dahil’ sistemde tesislerin maliyetlerinde önemli bir yer teşkil ediyor” dedi. Tatil için bölgeyi tercih eden turistlerin alkol tüketim eğilimlerine dikkat çeken Sili, “Döviz kurunun artışına rağmen daha yüksek oranda maliyet artışı turizmciyi zor duruma sokuyor. Sektör enflasyonun etkisini hissediyor. Alkollü içecek fiyatlarındaki artışla birlikte diğer maliyetlerimiz de artıyor. Bu durum rakip ülkeler karşısında ekonomik ve kaliteli tatil imkanı sunan tesislerimizi zora sokuyor, rekabet şansımızı azaltıyor, vergi kaybına da yol açıyor. Sadece Alanya değil birçok yerden de benzeri haberler ve duyumlar alıyoruz. Sonuç olarak her şeye rağmen kaçak içki asla söz konusu olmamalı” diye konuştu.

‘GÖZÜ KARA BİR BAŞSAVCIMIZ VAR’

Alanya Bakalar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise, yüksek vergiler nedeniyle herşey dahil sistemde çalışan bazı tesislerin kaçak alkollü içeceklere yöneldiğini söyledi. Devletin bir an önce alkollü içeceklerde ve tütün mamullerinde vergi oranlarını düşürmesi gerektiğine dikkat çeken Yenialp, “Vatandaşın aldığı 1 paketin içinde 20 adet sigara var. Bunun 16 tanesi vergiye, diğer 4 tanesi ise, satıcı ve aracılara gidiyor” dedi. Öte yandan sezon öncesi yapılan başarılı operasyonlara dikkat çeken Yenialp, “Gözü kara bir başsavcımız var. Düzenlediği başarılı operasyonlarla bataklıkları kurutuyor. İşini seven bir başsavcı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Alanya için gerçekten bir şans” şeklinde konuştu.

‘ÖTV’DE İNDİRİM BEKLİYORUZ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, sahte ve kaçak içkilere yönelik yaptığı açıklamada ÖTV’ye dikkat çekti ve yaptıkları başarılı operasyonlardan dolayı da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığını kutladı. Dahaoğlu, “Eğer insanlar bu tür şeylere yöneliyorsa başlıca nedenleri arasında maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklıdır. ÖTV‘nin yüksek olması insanları buna itebiliyor. Özellikle turizm işiyle uğraşan insanlar olarak devletten bazı kalemlerde indirim yapması için destek bekliyoruz. Örneğin, alkol ürünlerinde ÖTV düşürülebilir. Yurt dışına ihraç edilen içkilerde ciddi indirimler söz konusu. Belki otelciler de bu kapsama alınabilir. Ama sonuç ne olursa olsun bu durum kaçağı meşru kılmaz ve kesinlikle kaçağa sonuna kadar karşıyız. Daha sonraları kaçak içki satanlarla yasal şekilde satanlar arasında da haksız rekabet ortaya çıkıyor. Bu durumda bölgemizin imajına ciddi zararlar veriyor. Başta Başsavcımız olmak üzere onun nezdinde bütün emniyet güçlerimizi yaptıkları operasyonlardan dolayı kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Böylelikle aramızda bulunan sıkıntılı insanları bulup bizlerden ayırıyorlar. Umarız ki önümüzdeki süreçte bu tür olaylar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.