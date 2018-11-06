Alanya'da 2 dolandırıcı cezaevini boyaldı!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede bir otelin 650 bin Euro bedel karşılığında 5 yıllık kiraya verilmesi ile ilgili nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. İncelemelerin ardından sözleşmeyi aykırı doldurdukları gerekçesiyle Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Ali.Ö, Lokman.Ç, Çağdaş,Y. ve kadın Dilek.A. adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda boş kağıda yazılı otel kaşe ve otelciye ait imza ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden Ali.Ö. ve kadın Dilek.A. dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Lokman.C. ve Çağdaş.Y.savcılıkca serbest bırakıldı.