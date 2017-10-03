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Alanya'da 2 bin 4 orman yangını çıktı

Türkiye'de 1 Ocak- 21 Eylül tarihleri arasında çıkan 2 bin 4 orman yangınında toplam 9 bin 226 hektarlık orman alanı zarar gördü

Alanya'da 2 bin 4 orman yangını çıktı

Türkiye'de 1 Ocak- 21 Eylül tarihleri arasında çıkan 2 bin 4 orman yangınında toplam 9 bin 226 hektarlık orman alanı zarar gördü

03 Ekim 2017 Salı 21:52
Alanya'da 2 bin 4 orman yangını çıktı
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BU yıl en büyük orman yangını Alanya’nın Sapadere Mahallesi'nde 30 Haziran'da çıktı. Alanya'daki yangında 2 bin 63 hektar alan kül oldu. Bu yangınlardan sadece 178'i yıldırım düşmesi sonucu oluşurken, geri kalanlar insanların ihmal ve dikkatsizliği sonucu meydana geldi. Toplam 22.3 milyon hektarlık orman alanına sahip Türkiye, bu yıl yine orman yangınları ile mücadele etti. Orman Genel Müdürlüğü, 1 Ocak- 21 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2 bin 4 orman yangını ile uğraştı. Yangınlar sonucunda Türkiye'nin orman varlığının 9226 hektarlık alanı zarar gördü. Bu yıl en büyük orman yangını Alanya’da 30 Haziran'da çıktı. Alanya'daki yangında 2 bin 63 hektar alan kül oldu. İzmir'in Menderes İlçesi'nde 1 Temmuz'da çıkan yangında 986 hektar alan, yine aynı gün başlayan Mersin'in Anamur ilçesinde 895 hektar zarar gördü.
YANGINLARIN EN BÜYÜK NEDENİ İNSAN
Çıkan 2 bin 4 orman yangınından 178'inin yıldırım düşmesi, diğerlerinin büyük bölümünün ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını azaltmak için halktan piknik ateşine dikkat etmelerini, izin verilen piknik alanları dışında ateş yakmamalarını, yolculuk yapanların orman içi ve kenarlarına sigara izmariti atmamalarını, çiftçilerin anız yakmamalarını, bağ-bahçe temizliği sırasında dikkatli olmalarını istedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Eylül TarihleriSapadereAlanyaOrman Yangınları
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