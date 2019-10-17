Alanya'da 19 yaşındaki genç kız denizde boğuldu

Mehmet AL

AKSARAY'DAN tatil için ailesiyle birlikte Alanya'ya gelen Didem Çetinel serinlemek için Kestel Mahallesindeki otelin plajında denize girdi. Genç kız denizde batıp çıkmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Çetinel çağırılan 112 Acil Servis ile ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. Aşırı derecede su yutan 19 yaşındaki Didem Çetinel doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

Alanya Cumhuriyet Savcılığınca incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni Ailesine teslim edildi.