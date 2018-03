Alanya'da 17 tefeci adliyeye sevkedildi

Mehmet AL



ALINAN bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler çok sayıda ev ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda mağdur kişilerden çek, senet alarak, bankalara ait pos makineleriyle yüksek faiz oranları ile kart çekerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Ş.T., Ş.Y, A.İ., A.T, B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K. ve M.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Y., A.İ, ve Ş.T., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.İ. ve Ş.T. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Alanya adliyesine sevk edildiler.