Alanya'da 15 çete zanlısı adliyede!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haksız kazanç elde etmek amacıyla ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere, Oba Mahallesi’nde faaliyet gösteren Y.K. isimli iş yerinden 12 Kasım 2018 günü 7 şüphelinin haraç adı altında para isteyerek iş yeri sahibinin darp edilip ölümle tehdit edildiğinin beyan edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Antalya il Jandarma Komutanlığı, KOM Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine verilen talimatlar uyarınca devam eden çalışmalar sırasında bu şüpheliler ile bağlantılı olan, başka iki kişinin ve kamuoyunda ‘Şeremetler’ olarak bilinen grubun Karaman ili Ermenek ilçesinde başka bir gece kulübüne de haksız kazanç elde etmek amacıyla örgütün faaliyeti kapsamında ‘İş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve tehdit’ suçlarını işledikleri tespit edilmiştir. Yapılan soruşturma süresince bu kapsamda faaliyet gösteren 15 şüpheli tespit edilmiştir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Grup Amirliği ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce Alanya Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kasatura bıçak, 1 adet beyzbol sopası, 70 gram kubar esrar, 4 adet tabanca şarjörü, 29 adet tabanca fişeği, 87 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet cep telefonu ele geçirilerek bu malzemelere el konulmuştu. Operasyonda şüphelilerin içlerinde Alanya'da bir dernek başkanın da olduğu belirtildi. 7 Şubat Perşembe sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan biri kadın 15 kişi Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra bu sabah Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 10:09