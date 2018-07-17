Alanya'da 12 yaşındaki çocuk kaza kurbanı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi.Karşıdan karşıya geçmekte olan Baran Sert’e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpma sonucunda Baran Sert, olay yerinde hayatını kaybetti.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinden kaçan otomobil terk edilmiş olarak bulunurken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kazada yaşamını yitiren Sert’in tatil amacıyla Alanya’ya geldiği öğrenildi. Kazadan sonra konuşan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, “Karayolları o bölgedeki yaya geçidini kapatsın. Bunun yerine üst geçit yapsın. Son 3 ayda 2 çocuk yaşamını yitirdi. Başka canlar ölmesin. İnsanlar bölgedeki akaryakıt istasyonunun hem marketini hem de tuvaletini kullanıyor. Sonra bu şekilde vakalar oluyor. Refüj tamamen yayalara kapatılsın. Acil üst ya da altgeçit yapılsın” dedi. Kaynak: Alanya'da feci kaza! 12 yaşındaki Baran olay yerinde can verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 14:30