Alanya'da 10 kişilik çete çökertildi

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Alanya Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve iş yerine 13 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Naci K, İsmet H, Erden K, Raşit K, Hüseyin Ş, Erdal D, Metin A. ve Fikret A’nın gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca ve biri fişek yatağında olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Baretta marka tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Sigsauer marka tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmişti. Olayla ilgili aranan Numan T. Antalya’da, S.D. ise Muğla’da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10’a çıkan operasyon çerçevesinde şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca başsavcılık tarafından soruşturmanın daha da derinleştireceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 18:04