Alanya'da 1 milyon lira dolandırılmıştı! Hollandalı kadın, 'Türk adaletine güveniyorum' dedi

Mehmet AL- ÖZEL HABER

HOLLANDA uyruklu Truus Smith, aracına sigorta yaptırmak amacıyla tanıştığı emlakçı N.V., oğlu sigortacı K.D. ve gelini Ş.D. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hukuki süreç için gerekli işlemleri başlatan 82 yaşındaki Smith, yaşadıklarını anlattı.

'1 MİLYON LİRAMI ÇALDILAR'

82 yaşındaki Hollandalı kadın Truus Smith, 2 yıl önce tanıştığı N.B., K.D. ve Ş.D.'nin kendisine 'Banka batacak, hesabını başka bir bankaya geçirelim' diyerek banka hesabını farklı bir bankaya taşıttıklarını söyledi. N.B. böylece hesabında 571 bin TL'sinin alındığını, emlakçı N.B.'nin oğlu ve gelininin başka bahaneler üreterek kendi hesabından 1 milyon TL’ye yakın para çektiklerini söyledi.

'GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜM'

Smith olayı şu şekilde anlattı: "Eşim öldükten sonra benimle yakınlıklarını arttırarak güven kazandılar. İlk önce N.B. benden bir miktar borç para istedi. Buna karşılık 'senet yapalım' demem üzerine kendisi bana 'deftere kendi el yazımla miktarı yazıp imzamı atarsam bu senet yerine geçer' dedi. Bunun üzerine parça parça olarak toplamda N.B.'ye 96 bin 500 TL verdim. Daha sonra evimi kendi evlerinin yakınlarında tutmam konusunda beni ikna ettiler. Evimi 40 bin Euro'ya sattım. Ve bu parayı benim elimden alarak 'Sen yorulma biz bankaya yatırırız' dediler. Eşimin bana bıraktığı mal varlığının bulunduğu banka hesabımı, başka bir bankaya geçirmek için 'banka batacak' bahanesiyle de beni korkuttular. K.D. ile birlikte Türkçe bilmediğim için bankaya birlikte gittik. Bankada hazırlanan tüm evraklar Türkçe hazırlanmıştı. Hesabımı bu bankaya geçirdiğim sırada, banka personelini de ayarlayıp banka sistemlerine K.D'nin numaralarını benimmiş gibi girmişler. Bu dönemde yalnızca 571 bin TL, hesabından parça parça çekilerek Ş.D.'nin hesabına aktarılmış. Bir çok işlemi internet bankacılığı sayesinde yapmışlar. K.D. ve Ş.D. bu dönemlerde bir villa aldılar. K.D. kendi evinin tadilatı içinde benden ilk önce 28 bin euro ve sonrasında 80 bin TL borç talep etti. 28 bin euroyu elden verdim fakat 80 bin TL'yi bankada verdim ve makbuzu bende. Bu işlemlerle benim hiç ilgim olmadı. Böyle bir işlemi ben yapmadım. Benim rızam ve bilgim olmadan gerçekleşti olaylar. Bu olayın yaşanmasının ardından kendilerini aklamak için tuttukları avukata sözde 'hediye' açıklamasını yapmışlar. Ancak ben böyle bir parayı kimseye hediye olarak vermedim. Verecek olsam bu şekilde parça parça değil, bankaya gidip hepsini çekip verirdim. Ve ayrıca ama çok sonradan gerçek yüzlerini gördüm" dedi.

DOLANDIRICILIK KIZININ GELMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Hollandalı ailenin oturma izni gibi bir çok işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten Smith, oturma izninin bitmesine az bir zaman kalan yurt dışına çıkıp geri gelmesinin engellenmeye çalışıldığını, kızının ani Türkiye ziyareti ile olayların ortaya çıktığını söyledi. Kızının ziyareti sırasında gelişmeleri anlatması üzerine hesaplarını kontrol ettiğini belirten Smith, böylece hesabımda para kalmadığını öğrendim. Emniyete giderek şikayetçi oldum" dedi. Yaşanan olaylar sonrasında mağdur olduğunu söyleyen Smith, Türk adaletine sığındığını belirterek, bütün parasını geri almayı umut ettiğini söyledi.

Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya avukatıyla birliklte katılan mağdur 82 yaşındaki Hollandalı kadına Alanya'da yaşayan Hollandalılar destek olmak için adliyede hazır bulundular. Hollandalı kadını dolandırdığı iddia edilen sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Alanya 1.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti ilk duruşmada gerekli yazışmaların ve evraklarının tamamlanması için duruşmayı Eylül ayına erteledi.