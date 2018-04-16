Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zrar verme,ve haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G.,ve İ.T ev ve işyerlerine yapılan operasyon la yakalandılar. Yakalanan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM grup Amirliğine götürüldüler.

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