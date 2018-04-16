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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme' suçlarından bu gün KOM ekiplerince yapılan şok operasyonla 7 kişi yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme' suçlarından bu gün KOM ekiplerince yapılan şok operasyonla 7 kişi yakalandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:51
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine bir darbe daha
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zrar verme,ve haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G.,ve İ.T ev ve işyerlerine yapılan operasyonla yakalandılar. Yakalanan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM grup Amirliğine götürüldüler.

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Son Güncelleme: 16.04.2018 17:06
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OperasyonAlanyaSuç örgütleriDarbeKom
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