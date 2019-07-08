Alanya çıkışlı çalıntı araç böyle durduruldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Isparta’da dün saat 12.00 sıralarında çalıntı bir aracın ilçeye geldiği bilgisine ulaşan emniyet güçleri harekete geçti.

Söz konusu aracın Gelendost’a geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, ilçe girişinde tedbir aldı. Polisin fark ettiği çalıntı araç, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Şüpheli araç, ekiplerin takibi neticesinde polis aracına çarparak durdurulabildi. Durdurulan araçtaki 3 şahsı yakalayan polis, şüphelileri etkisiz hale getirilerek yakaladı. Polisin yaptığı kontrolde, şahıslardan birinin de cezaevi firarisi olduğu, 3 şahsın da çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde söz konusu aracın Alanya’dan çalındığı, araç içindeki şahısların da başka bir işyerinde hırsızlık gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan aramalarda ise 325 lira bozuk para, 27 parça giyim malzemesi ele geçirildi.

