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Alanya Cikcilli'de korkutan yangın

Cikcilli'de bir dairede 04:30 sıralarında çıkan yangın korkuttu

Alanya Cikcilli'de korkutan yangın

Cikcilli'de bir dairede 04:30 sıralarında çıkan yangın korkuttu

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:38
Alanya Cikcilli'de korkutan yangın
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Mehmet AL
OLAY yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına zamanında müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.Olayda can kaybı yaşanmazken dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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CikcilliAlanyaYangın
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