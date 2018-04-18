Alanya Cikcilli'de korkutan yangın

Mehmet AL OLAY yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın a zamanında müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.Olayda can kaybı yaşanmazken dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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