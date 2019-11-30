Alanya Cezaevi’nden kaçtı, 10 yıl sonra keman çalarken yakalandı

MURATPAŞA, Yeşildere Mahallesi'nde (Zeytinköy) restoran ve kavşaklarda keman çalarak yaşamını sürdüren Müslüm A., 1998 yılında cinayet, tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı. Yargılama sonunda 10 yıl 6 ay hapse mahkum olan Müslüm A., tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden 10 yıl önce firar etti. Polis ekipleri 'Zeytinköylü Kemancı Ahmet' olarak bilinen firari Müslüm A.’yı yakalamak için çalışma başlattı ancak bir sonuca ulaşamadı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine, Hal Kavşağı'nda elinde kemanıyla bekleyen Müslüm A.'nın kimlik sorgusunu yaptı. GBT sorgusunda Müslüm A.’nın cezaevi firarisi olduğu, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 10 yıldır arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Müslüm A., restoranlarda ve kavşaklarda keman çalarak geçimini sağlandığını, hiç denetime takılmadığını söyledi. Müslüm A. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.