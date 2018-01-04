Alanya cezaevinden firar eden zanlı kıskıvrak

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası bulunan N.A. (41), yine Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 3 gün , "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan Ş.Ş. (33) ve Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanan F.Ş. (27) yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.
1 Ocak günü cezaevinde tel örgüyü aşarak Alanya Ceza İnfaz Kurumundan firar eden F.Ş. aynı gün saat 22.00 sıralarında Manavgat otogarında bir otobüs firmasına ait otobüs içerisinde Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.
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