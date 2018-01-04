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Alanya cezaevinden firar eden zanlı kıskıvrak

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis tarafından yakalanarak Alanya Cezaevine teslim edilen ve 2 gün sonra firar eden hırsızlık zanlısı tekrar yakalandı.

Alanya cezaevinden firar eden zanlı kıskıvrak

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis tarafından yakalanarak Alanya Cezaevine teslim edilen ve 2 gün sonra firar eden hırsızlık zanlısı tekrar yakalandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:35
Alanya cezaevinden firar eden zanlı kıskıvrak
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası bulunan N.A. (41), yine Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 3 gün , "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan Ş.Ş. (33) ve Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanan F.Ş. (27) yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.
1 Ocak günü cezaevinde tel örgüyü aşarak Alanya Ceza İnfaz Kurumundan firar eden F.Ş. aynı gün saat 22.00 sıralarında Manavgat otogarında bir otobüs firmasına ait otobüs içerisinde Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAlanya Cezaevi
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