Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!

EDİNİLEN bilgiye göre, kesinleşmiş bir cezadan dolayı Alanya açık cezaevinde kalan Yunus Emre Keskindir (37) firar etti. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri firari mahkumun ailesinin yaşadığı Seydişehir’e gelmiş olabileceğini düşünerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada mahkumun ailesinin oturduğu Pınarbaşı Mahallesindeki evde saklandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada mahkum, kanepenin içerisinde üzeri battaniye ile örtülmüş olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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