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Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!

Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü Konya’nın Seydişehir ilçesinde operasyonla yakalandı.

Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!

Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü Konya’nın Seydişehir ilçesinde operasyonla yakalandı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 17:26
Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!
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EDİNİLEN bilgiye göre, kesinleşmiş bir cezadan dolayı Alanya açık cezaevinde kalan Yunus Emre Keskindir (37) firar etti. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri firari mahkumun ailesinin yaşadığı Seydişehir’e gelmiş olabileceğini düşünerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada mahkumun ailesinin oturduğu Pınarbaşı Mahallesindeki evde saklandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada mahkum, kanepenin içerisinde üzeri battaniye ile örtülmüş olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Son Güncelleme: 14.10.2017 17:36
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanya CezaeviKonyaSeydişehir
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