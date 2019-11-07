Alanya cezaevinde bir mahkum yaşamını yitirdi
Alanya’da cezaevinde bir hükümlü hayatını kaybetti. Şahsın ölüm nedeni araştırılıyor
ASAYİŞ 07.11.2019, 18:55
EDİNİLEN ilk bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda uyuşturucu suçundan hüküm giymiş Haluk Coşun adlı kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi. Coşun’un cenazesi bugün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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