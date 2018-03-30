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Alanya Cezaevi'nden kaçan zanlı Manavgat’ta yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi bir kişi yakalandı

Alanya Cezaevi'nden kaçan zanlı Manavgat’ta yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi bir kişi yakalandı

30 Mart 2018 Cuma 12:24
Alanya Cezaevi'nden kaçan zanlı Manavgat’ta yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.İ.’yı yakaladı. A.İ.’nin Alanya Asliye Ceza Mahkemelerince, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, Manavgat Asliye Ceza Mahkemelerince, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit suçlarından yakalama emirleri bulunduğu, ayrıca Manavgat Asiye Ceza İlamat Masalarınca cebir, tehdit, hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, mala zarar verme ve basit yaralama suçlarından toplam 5 yıl 1 ay hapis ve 3 bin 700 TL adli para cezası bulunduğu bildirildi. 
A.İ. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAsayiş
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