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Son Dakika

Alanya çevreyolu battı çıktıda feci kaza: Yaralılar var

Alanya Çevreyolu battı çıktıda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazanın ardından 3 yaralının olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye sevki için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ASAYİŞ 07.09.2019, 18:50 07.09.2019, 19:27
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ALANYA Çevreyolu üzeri hal kavşağıüzerinde bulunan alt geçitte zincirleme bir kaza meydana geldi.İlk kazanın hemen ardından başka bir kaza daha meydana geldi. İlk kazada 54 EM 824 plakalı araç arkadan 07 NM 775 plakalı araca çarpti. Çarpışmanın ardından seyir halinde yoluna devam etmekte olan 07 NA 528 tur otobüsü zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan ilk kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından seyir halinde olan 2 araç panikleyerek yeni bir kaza yaptı. 07 C 32136 plakalı okul taşıtı ve yabancı plakalı bir aracın karıştığı diğer kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

#son dakika #Yaralı #kaza #Alanya
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